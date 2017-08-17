بول بيت : لست راضيا و التربص دون 7 لاعبين أخلط برنامجنا

قال البلجيكي بول بيت في تصريحات خص بها " النهار" عشية الخميس أن غياب 7 لاعبين دفعة واحدة عن تربص إزميت من أبرز المشاكل التي تؤرقه :" المشكل في تربص إزميت يكمن في غياب 7 لاعبين عنا، وهم من أهم لاعبينا بسبب التزاماتهم مع المنتخب المحلي، لست راضيا عن هذا التربص، لم نصل الى كل النقاط، لكن رغم كل شيئ أنا متفائل بتأدية موسم كبير ".

وحل وفد اتحاد الجزائر بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة عشية الخميس قادمين من تركيا، بعد الإنتهاء من تربص إزميت الذي دام 13 يوما، تخللته 5 مواجهات ودية أمام أندية تنشط في الأقسام السفلى من الدوري التركي، بالإضافة إلى مواجهات فرق خليجية فاز في جميعها رفقاء زماموش، وتعادلوا في واحدة فقط، كانت أمام العروبة بنتيحة 2-2.