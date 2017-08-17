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برشلونة خسر صفقة أسينسيو بسبب سذاجة رئيسه !!!

نشر يوم 2017/08/17 63 0 عبد الرؤوف بن طيب برشلونة خسر صفقة أسينسيو بسبب سذاجة رئيسه !!!
قال، وكيل أعمال النجم الإسباني الشاب، ماركو أسينسيو، مهاجم ريال مدريد، إن برشلونة خسر فرصة التعاقد مع اللاعب في سن المراهقة.

وأكد وكيل الأعمال هوراسيو غاجيولي، أن برشلونة كان قريبًا من التوصل لاتفاق مع ريال مايوركا، الذي كان يطلب 4.5 مليون أورو للتخلي عن أسينسيو، لكن الكتلان رفضوا دفع هذا المبلغ، واقترحوا 2.5 مليون أورو فقط. وقال :" برشلونة رفضوا دفع هذا المبلغ، وعندما غيروا رأيهم بعد ثلاثة أشهر كان قد فات الأوان، بما أن ريال مدريد كان قد حسم الصفقة مقابل 3.9 مليون أورو".

وأضاف: "العرض الذي قدمه الريال كان أفضل من عرض برشلونة 20 مرة من كل النواحي، وكرة القدم تعتمد على الحكمة والمال"، وختم قائلا :" زين الدين زيدان كان القدوة الأولى لماركو في صغره، لقد كان يملك صورة كبيرة جدًا له على جدران منزله".

 

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