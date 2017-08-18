نادي برتغالي يعرض على يوسين بولت فرصة تحقيق حلمه

هذا وتقدم النادي البرتغالي بهذا العرض على موقعه الرسمي، فاتحا الابواب للبطل الاولمبي من اجل تحقيق حلمه الا و هو احتراف لعبة كرة القدم مع احدى النوادي الاوروبية، للاشارة فان الوان النادي البرتغالي هي نفسها الوان قمصان بعثة جمايكا اي الاسود والاصفر.
هذا وتقدم النادي البرتغالي بهذا العرض على موقعه الرسمي، فاتحا الابواب للبطل الاولمبي من اجل تحقيق حلمه الا و هو احتراف لعبة كرة القدم مع احدى النوادي الاوروبية، للاشارة فان الوان النادي البرتغالي هي نفسها الوان قمصان بعثة جمايكا اي الاسود والاصفر.
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