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نادي برتغالي يعرض على يوسين بولت فرصة تحقيق حلمه

نشر يوم 2017/08/18 94 0 ياسر أغويلاس نادي برتغالي يعرض على يوسين بولت فرصة تحقيق حلمه
بطريقة غير مباشرة، عرض النادي البرتغالي، نادي بيرا مار، الذي ينشط في الاقسام السفلى، على العداء الجمايكي، اسرع شخص في كل وقت، يوسين بولت، الانضمام اليه خلال هذه الصائفة.

هذا وتقدم النادي البرتغالي بهذا العرض على موقعه الرسمي، فاتحا الابواب للبطل الاولمبي من اجل تحقيق حلمه الا و هو احتراف لعبة كرة القدم مع احدى النوادي الاوروبية، للاشارة فان الوان النادي البرتغالي هي نفسها الوان قمصان بعثة جمايكا اي الاسود والاصفر.

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