نادي برتغالي يعرض على يوسين بولت فرصة تحقيق حلمه

هذا وتقدم النادي البرتغالي بهذا العرض على موقعه الرسمي، فاتحا الابواب للبطل الاولمبي من اجل تحقيق حلمه الا و هو احتراف لعبة كرة القدم مع احدى النوادي الاوروبية، للاشارة فان الوان النادي البرتغالي هي نفسها الوان قمصان بعثة جمايكا اي الاسود والاصفر.