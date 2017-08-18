جنون الميركاتو.. السيتي يرصد 300 مليون أورو لضمّ "ميسي"!!!

بعد رحيل نيمار إلى "باريس سان جيرمان" مقابل 222 مليون أورو، يريد "الشيخ منصور بن زايد" المالك الإماراتي لـ "السيتيزان"، خطف "ميسي" من "أف سي برشلونة" الإسباني بالطريقة نفسها "كسر" قيمة الشرط الجزائي للبرغوث، والمقدّر بـ 300 مليون أورو.

وإذا ما توصل الفريق الإنجليزي لاتفاق مع النجم الأرجنتيني، فإنّ مشكلة "المال" ستختفي، وسيجري فسخ عقد "ميسي" مع "البلوغرانا".

وسيكون إنتقال "ميسي" وعمله مجددا مع الإسباني "بيب غوارديولا" بمثابة الضربة القاضية للإدارة الكتالانية، وللفريق ككل الذي يعاني من أزمة كبيرة سواء على الصعيدين الرياضي والإداري.