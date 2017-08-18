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جنون الميركاتو.. السيتي يرصد 300 مليون أورو لضمّ "ميسي"!!!

نشر يوم 2017/08/18 3288 0 أمير بهلول جنون الميركاتو.. السيتي يرصد 300 مليون أورو لضمّ "ميسي"!!!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن استعداد نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي لكرة القدم، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" مقابل 300 مليون أورو، وراتب سنوي يتجاوز 35 مليون أورو!.

بعد رحيل نيمار إلى "باريس سان جيرمان" مقابل 222 مليون أورو، يريد "الشيخ منصور بن زايد" المالك الإماراتي لـ "السيتيزان"، خطف "ميسي" من "أف سي برشلونة" الإسباني بالطريقة نفسها "كسر" قيمة الشرط الجزائي للبرغوث، والمقدّر بـ 300 مليون أورو.

وإذا ما توصل الفريق الإنجليزي لاتفاق مع النجم الأرجنتيني، فإنّ مشكلة "المال" ستختفي، وسيجري فسخ عقد "ميسي" مع "البلوغرانا".

وسيكون إنتقال "ميسي" وعمله مجددا مع الإسباني "بيب غوارديولا" بمثابة الضربة القاضية للإدارة الكتالانية، وللفريق ككل الذي يعاني من أزمة كبيرة سواء على الصعيدين الرياضي والإداري.

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