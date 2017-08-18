مدرب "واتفورد": "أريد سليماني ومُعجب به، لكن.."

خلال ندوة صحفية بمقر "الهورينتس"، صرح "سيلفا" بخصوص "سوبر سليم": "أنا أعرفه جيدا وأريده في تشكيلتي بإعتباري أعرف مؤهلاته جيدا بعدما تعاملت معه في فترة سابقة"، وأضاف: "لكن الأمر ليس بيدي بل بيد إدارة الفريق، ونحن في سوق يحكمه العرض والطلب، وبالتالي فإنّ الأسعار غير مُستقرة، وهو ما يجعل إستقدام أي لاعب مهما كان إسمه مهمة مُعقدة".

نُشير في الأخير إلى أن ماركو سيلفا تربطه علاقة رائعة مع إبن عين البنيان بإعتباره كان أول من جعله لاعبا أساسيا مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة خلال موسم "2014-2015" والذي عرف تتويج الرجلين بكأس البرتغال رفقة "الأسود".