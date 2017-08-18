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مدرب "واتفورد": "أريد سليماني ومُعجب به، لكن.."

نشر يوم 2017/08/18 1 0 إسماعيل عشاش مدرب "واتفورد": "أريد سليماني ومُعجب به، لكن.."
أكد البرتغالي "ماركو سيلفا" المدرب الجديد لنادي "أف سي واتفورد"، اليوم الجمعة، بأنه مُهتم فعليا بخدمات الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ويسعى لإستقدامه قبل غلق فترة التحويلات الصيفية الحالية.

 خلال ندوة صحفية بمقر "الهورينتس"، صرح "سيلفا" بخصوص "سوبر سليم": "أنا أعرفه جيدا وأريده في تشكيلتي بإعتباري أعرف مؤهلاته جيدا بعدما تعاملت معه في فترة سابقة"، وأضاف: "لكن الأمر ليس بيدي بل بيد إدارة الفريق، ونحن في سوق يحكمه العرض والطلب، وبالتالي فإنّ الأسعار غير مُستقرة، وهو ما يجعل إستقدام أي لاعب مهما كان إسمه مهمة مُعقدة".

نُشير في الأخير إلى أن ماركو سيلفا تربطه علاقة رائعة مع إبن عين البنيان بإعتباره كان أول من جعله لاعبا أساسيا مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة خلال موسم "2014-2015" والذي عرف تتويج الرجلين بكأس البرتغال رفقة "الأسود".

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