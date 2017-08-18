5 لاعبين يمثلون الجزائر في "الليغا"

سيبدأ الدولي الجزائري الأسبق، لحسن، موسمه السابع في البطولة الإسبانية، مع ناديه "خيتافي"، حيث يسعى رفقة فريقه للحفاظ على أداء مميز في المنافسة، عندما يحل هذا الأحد، ضيفا على "أتليتيكو بيلباو"، من جهة أخرى سيسعى مدافع الخضر، عيسى ماندي، لإثبات أحقيته بالثقة التي جدّدها فيه مدربه "كيكي سيتيين"، الذي قرر الإحتفاظ به في صفوف التشكيلة الأندلسية لموسم آخر، رغم أن مهمة، ماندي، لن تكون سهلة، حيث سيفتتح مشوار البطولة رفقة فريقه أمام العملاق الجريح "برشلونة" بملعب هذا الأخير.

الأمر نفسه بالنسبة لمواطنه وزميله الجديد في الفريق، الجزائري الآخر رياض بودبوز، الذي سيخوض أول تجربة له في البطولة الإسبانية، رغم أنّ مشاركة هذا الأخير في أول مباراة من البطولة تبقى مستبعدة بالنظر للإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل، أما، فريد بولاية، ذو الأصول الجزائرية سيكون هو الآخر على موعد مع إكتشاف الدوري الإسباني لأول مرة، بعد انضمامه هذا الصيف لنادي جيرونا قادما إليه من باستيا الفرنسي.

وسيشهد لقاء جيرونا – أتلتيكو مدريد مساء السبت (19.15 سا)، ظهورا محتملا للمهاجم الجزائري الصاعد "محمد زكرياء بولحية" (19 عاما) الذي خطف أنظار "سيميوني" في معسكر "لوس أنجلس" الأخير.

وبهذا ستكون الجزائر أكثر دولة عربية ممثلة في "الليغا" الإسبانية بخمسة لاعبين، رفقة المغرب الذي يملك العدد نفسه في "الليغا".