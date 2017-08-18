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"أنجي" يرفض ضمّ "بلايلي" وسوسطارة تترقب

نشر يوم 2017/08/18 505 0 يونس رزيق "أنجي" يرفض ضمّ "بلايلي" وسوسطارة تترقب
فشل اللاعب الجزائري "يوسف بلايلي"، في تجاوز الفحص الطبي مع نادي "أنجي" الفرنسي لكرة القدم، ما جعل ادارة الفريق الذي يملكه رجل الأعمال الجزائري، سعيد شعبان، ترفض المجازفة وتتخلى عن فكرة التعاقد مع ابن الباهية وهران.

على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، كشفت الصفحة الرسمية لجماهير "أنجي" أنّ اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، فشل في تجاوز الفحص الطبي، دون أن يتم الكشف عن وجود أي إصابة يعاني منها اللاعب، وكان "بلايلي" قد أجرى فحصا طبيا نهاية جويلية الماضي مع "مونبولييه" الفرنسي، وفشل كذلك في تجاوزه، بعدما تم إكتشاف معاناة "بلايلي" من إصابة قديمة لم يجري تحديد طبيعتها.

في المقابل، تترقب جماهير "سوسطارة" مستقبل اللاعب الوهراني بفارغ الصبر من أجل فتح أبواب عودته إلى الفريق العاصمي في ديسمبر القادم تاريخ إستنفاذ "يوسف" للعقوبة المسلطة عليه من طرف المحكمة الرياضية الدولية بـ "لوزان".

للإشارة، فإنّ "بلايلي" قادر على الإمضاء على عقد جديد "سوسطارة"، بالرغم من غلق فترة التحويلات الصيفية نهاية الشهر الأخير، بإعتباره لاعب دولي في حالة بطالة.

 

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