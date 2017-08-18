للمرة الأولى- "رونالدو" و"الريال" يتضامنان مع البارصا

في خرجة استثنائية، أعرب لاعبو وكافة طاقم "الملكي" عن تضامنهم مع برشلونة للمرة الأولى، وعلى رأسهم النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" وزميله "راموس"، حيث وقف الجميع صباح اليوم خلال الحصة التدريبية للريال دقيقة صمت تضامنا وترحما على روح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة برشلونة مساء أمس الخميس وأسقط 113 ضحية.

وعبر صفحته الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، غرّد "الدون": " لقد أذهلتني الاخبار الواردة من برشلونة، كل دعمي وتضامني لعائلات وأصدقاء الضحايا"، فيما غرد قائد "الملكي" راموس: "لا للارهاب، لا لديكتاتورية الخوف"، كما أصدر "الريال" بيانا عبر فيه عن ذهوله وتضامنه مع برشلونة.

بدورها، وقفت تشكيلة "البارصا" أيضا صباح اليوم، دقيقة صمت ترحما على ضحايا المدينة النازفة.





