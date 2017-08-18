"مجاني" يصاب ويورّط "ألكاراز" قبل زامبيا

تواجد الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب الخضر في مأزق حقيقي قبل أقل من أسبوعين عن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي زوال الثاني سبتمبر المقبل بالعاصمة الزامبية "لوزاكا "، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بسبب الإصابات التي ضربت العديد من لاعبي الخضر على غرار، مهدي عبيد، (ديجون الفرنسي)، رياض بودبوز (بيتيس إشبيلية)، وسفيان فيغولي (غالاتا سراي)، وآخرهم، كارل مجاني، مع "طرابزون" التركي.

وكان، مجاني، غاب عن صفوف ''الخضر'' خلال كأس أمم افريقيا 2017 بالغابون قبل أن يسجل عودته في شهر جوان الماضي أمام غينيا (2-1) في لقاء ودي، وأمام الطوغو (1-0) لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.





