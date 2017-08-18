فرحات: "سأُنافس محرز والتأهل للمونديال ممكن"

في تصريحات لموقع "دي زاد فوت"، أكد "زينو" أنّ افتكاكه ثقة الإسباني "لوكاس ألكاراز" أمر يفتخر به قائلا: "الحمد الله، أنا سعيد جدا بهذا الإستدعاء خاصة وأني كنت قد فقدت الأمل في العودة إلى المنتخب الأول".

وأضاف :"المُنافسة داخل صفوف الخضر ستكون جيدة بالنسبة لي، حيث أنّ رفع التحدي أمام محرز وفيغولي وغزال سيعود علي إيجابيا ويدفعني لتطوير نفسي، ولمَ لا خطف مكانة أساسية".

وتطرق الجناح الطائر لنادي "لوهافر" الفرنسي إلى حظوظ مُحاربي الصحراء في تصفيات مونديال 2018 :"إن شاء الله سنقلب الأمور، ونحقق ورقة التأهل لكأس العالم، لأننا نمتلك لاعبين كبار وقادرين على العودة بقوة".



"مُستعد للعب كظهير"

لم يُفوت إبن مدينة "برج منايل" الفُرصة للتطرق لإمكانية شغله مركز "ظهير أيمن" ومُنافسة الصاعد، يوسف عطال، قائلا: "فعلا، سبق لي وأن نشطت في هذا المنصب خلال فترة عملي مع "رولان كوربيس" في إتحاد العاصمة، وفي نهاية المطاف، الكلمة الأخيرة تعود للمدرب الذي سيختار أين يضعني".

وختم، فرحات، تصريحاته بمدح "سوسطارة"، مُؤكدا بأنه تعلم الفوز بالألقاب في الفريق الأحمر والأسود، وإكتسب خبرة لا بأس بها، وهذا دون أن ينسى توجيه الشكر لـ "الفاف" وأكاديميتها التي كانت سببا في بروزه إلى الواجهة مع صغار الخضر.





