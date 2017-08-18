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"ألكاراز" ينضم للمتضامنين مع ضحايا مجزرة برشلونة

نشر يوم 2017/08/18 1177 0 كريم.تيغرمت "ألكاراز" ينضم للمتضامنين مع ضحايا مجزرة برشلونة
إنضم الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الرياضيين الذين أبدوا تعاطفهم مع ضحايا مجزرة برشلونة مساء الخميس التي راح ضحيتها 114 شخص.

من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، عبّر "ألكاراز" عن تضامنه مع عائلات الضحايا الذين سقطو ببلده إسبانيا، وبالضبط في قلب "برشلونة"، أمس الخميس، ونشر "ألكاراز" صورة كتب عليها إسم مدينة برشلونة بالأحمر، معلّقا: "لا توجد كلمات لهذا الرعب، أتقدم بأحر التعازي لأفراد الأسر".

التأثر الذي بدا على "ألكاراز"، بعد الأحداث التي وقعت ببلده إسبانيا، وتخوفه من تواجد أحد أقاربه أو معارفه من بين الضحايا، قد ينعكس سلبا على تركيزه في إدارة مباراة الجزائر ضد ليبيا، مساء اليوم الجمعة (19.00 سا)، حيث يتواجد الناخب الوطني حاليا بمدينة صفاقص التونسية، تأهبا لجولة الردّ أمام فرسان المتوسط لحساب تصفيات شان 2018.

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