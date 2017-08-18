نجم الراب الفرنسي "موكوبي": "مبولحي فخر الجزائر"

المُغني الذي كان من الأفراد المؤسسين لفرقة "113" الشهيرة، صرح قائلا "مبولحي فخر الجزائر"، وعلى حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أضاف: "إنه يتميز ببساطة فريدة من نوعها".
وحُظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير من طرف مُحبي "موكوبي" و"مبولحي".
المُغني الذي كان من الأفراد المؤسسين لفرقة "113" الشهيرة، صرح قائلا "مبولحي فخر الجزائر"، وعلى حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أضاف: "إنه يتميز ببساطة فريدة من نوعها".
وحُظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير من طرف مُحبي "موكوبي" و"مبولحي".
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