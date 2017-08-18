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نجم الراب الفرنسي "موكوبي": "مبولحي فخر الجزائر"

نشر يوم 2017/08/18 729 0 إسماعيل عشاش نجم الراب الفرنسي "موكوبي": "مبولحي فخر الجزائر"
أشاد نجم "الراب" الفرنسي "موكوبي" بالحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، وذلك بعدما إلتقاه، وإلتقط معه بعض الصور التذكارية.

 

المُغني الذي كان من الأفراد المؤسسين لفرقة "113" الشهيرة، صرح قائلا "مبولحي فخر الجزائر"، وعلى حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أضاف: "إنه يتميز ببساطة فريدة من نوعها".

وحُظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير من طرف مُحبي "موكوبي" و"مبولحي".

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