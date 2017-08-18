نجم الراب الفرنسي "موكوبي": "مبولحي فخر الجزائر"

المُغني الذي كان من الأفراد المؤسسين لفرقة "113" الشهيرة، صرح قائلا "مبولحي فخر الجزائر"، وعلى حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أضاف: "إنه يتميز ببساطة فريدة من نوعها".

وحُظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير من طرف مُحبي "موكوبي" و"مبولحي".