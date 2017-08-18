بالفيديو- هجوم بولوني خاص ضدّ "الإتحاد الأوروبي"

قامت جماهير "ليجيا"، برفع "تيفو" كبير ضد الألمان قبل 16 يوما بمناسبة الذكرى 73 لــ "إنتفاضة وارسو"، حيث وضعوا صورة أحد "النازيين" وهو يقتل طفلا صغيرا تحت عنوان: "الألمان قتلوا أكثر من 100 ألف بولندي معظمهم أطفال".

وبسبب هذه العبارات، قرّر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، معاقبة الفريق "البولوني" ماليا، ودفع غرامة قدرها 35 ألف أورو، وهو الأمر الذي لم يعجب جماهير النادي التي ردت على هذه العقوبة أمس في مباراة الملحق الأوروبي المؤهل لدوري المجموعات لمنافسة "أوروبا ليغ".

الجماهير البولونية هاجمت الإتحاد الأوروبي بسبب هذه العقوبة، وأبرزت "تيفو" كبير أظهر شكل شعار الإتحاد الأوروبي على شكل حيوان "الخنزير" مع عبارة: "ولأنّ كرة القدم لا تهمّ، بقدر ما تهمّ الأموال .. 35 ألف أورو تذهب إلى اليوييفا".





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