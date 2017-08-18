مزياني منتظر في "لوهافر" بعد لقاء ليبيا

بعد نهاية مباراة فريقه أمام نادي " أف سي باريس"، تحدث "تانشوت" عن الإستقدامات المقبلة التي ستقوم بها إدارة الفريق قبل 12 يوما عن غلق سوق التحويلات الصيفية، قائلا: "أنا أعرف مزياني وسبق لي وأن شاهدته، لكن ما يهمني الآن هم اللاعبين المتواجدين معنا اليوم، وأعتقد أنه يتواجد حاليا مع منتخب بلاده، وسنتكلم بشأنه عندما يكون معنا".

هذا ومن المنتظر أن يلتحق "مزياني" بصفوف "لوهافر" على شكل إعارة من نادي "أتلتيك بارادو"، مع إمكانية شراء عقده في الموسم المقبل، مثلما حدث مع اللاعب يوسف عطال الذي إنتقل إلى "كورتري" البلجيكي.