شكسبير: "لم نتلق أي عرض لسليماني وأتمنى بقاء محرز"

برسم ندوة صحفية قبل مباراة "ليستر" ضدّ "برايتون" لحساب الجولة الثانية من "البريمير ليغ"، تطرق المدرب الإنجليزي، لقضية اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد الذي ربطته الصحافة الإنجليزية بالإنتقال إلى نادي "أف سي واتفورد"، وصرح "شكسبير": "لم نتلق أي عرض رسمي بخصوص سليماني، وليس لدي ما أقوله بهذا الخصوص، رغم أننا نفكر في تسريح لاعب أو إثنين، إلا أننا بحاجة أيضا للمنافسة على المناصب".

أما فيما يخص، محرز، والإشاعات التي تفيد بأنّ نادي "جمعية روما" الايطالي صرف النظر عن خدماته، بسبب المطالب المالية "للفوكسيس"، أضاف "شكسبير": "إذا كان الأمر كذلك، سيبقى محرز معنا، وسيواصل معا، هو مُركّز جيدا مع الفريق وأتمنى بقائه".