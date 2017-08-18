6 تغييرات لـ "ألكاراز" ضدّ ليبيا

أحدث الإسباني "لوكاس ألكاراز" مدرب منتخب الجزائر المحلي لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستواجه ليبيا مساء اليوم (19.00 سا) بملعب، الطيب المهيري، في مدينة صفاقس التونسية.

وأشرك "ألكاراز" كل من: "الحارس صالحي، زروال، بدبودة، شريف الوزاني ، بن دبكة، ومزيان"، فيما تم الإستغناء عن خدمات كل من: "رحماني، فرحاني، زيتي، بوخنشوش، بلعربي، وبولعويدات".

تشكيلة المنتخب المحلي أمام المنتخب الليبي:

حراسة المرمى: صالحي

في الدفاع: زروال، بدبودة، بدران، مداني

في الوسط: شريف الوزاني، بن غيث، بن دبكة

في الهجوم: مزيان، درفلو ،حمزاوي.