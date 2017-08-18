جوفنتوس يعلن رسميا ضمّ الفرنسي "ماتويدي"

كشفت صحيفة "ليكيب الفرنسية" اليوم، أنّ اللاعب الفرنسي وقع على عقده بشكل رسمي مع فريقه الجديد، ويمتد لثلاثة مواسم قادمة، وسيستفيد نادي العاصمة الفرنسية بموجب هذه الصفقة، من مبلغ 20 مليون أورو، وبعض المكافآت والمتغيرات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين أورو.