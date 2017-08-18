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جوفنتوس يعلن رسميا ضمّ الفرنسي "ماتويدي"

نشر يوم 2017/08/18 95 0 عبد الرؤوف بن طيب جوفنتوس يعلن رسميا ضمّ الفرنسي "ماتويدي"
انضم وسط ميدان نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي "بليز ماتويدي"، بشكل رسمي إلى نادي جوفنتوس الإيطالي، حسب ما كشفه نادي السيدة العجوز.

كشفت صحيفة "ليكيب الفرنسية" اليوم، أنّ اللاعب الفرنسي وقع على عقده بشكل رسمي مع فريقه الجديد، ويمتد لثلاثة مواسم قادمة، وسيستفيد نادي العاصمة الفرنسية بموجب هذه الصفقة، من مبلغ 20 مليون أورو، وبعض المكافآت والمتغيرات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين أورو.

 

 

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