هكذا سيكرم نادي برشلونة ضحايا مجزرة الدهس

وحسب ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو، أن النادي حصل على إذن استثنائي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بطباعة جملة "TotsSomBarcelona#" أي "كلنا برشلونة"، على الجزء الأمامي من القميص، مع شارة يد سوداء سيرتديها الفريق حتى نهاية الأسبوع .

كما سيقف جمهور الكامب نو مع الفريقين، دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجمات الإرهابية، وتكريما لأقارب الضحايا وأصدقائهم .

يذكر أن المجزرة الدهس، وقعت أمس الخميس، بمدينة برشلونة، وأسفرت عن مقتل بعد أن أقدم شخصان على دهس عشرات السياح وسط مدينة "برشلونة"، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا و50 جريحا بينهم عشرة في حالة خطيرة.