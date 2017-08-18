بالفيديو ... غزال يهدي فالكاو هدفا بتمريرة سحرية في أول ظهور له

وتألق اللاعب السباق لنادي ليون، في أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد موناكو، وقاده للعودة بفوز ثمين من خارج الديار على حساب ماتز في الجولة الثالثة، بعدما صنع هدف الفوز في د 78، حيث قدم تمريرة سحرية بطريقة جميلة ورائعة للنمر الكولومبي فالكاو، الذي وجد نفسه أمام المرمى، ولم يتوانى في مراوغة الحارس وإسكان الكرة في الشباك.

وقد أشاد الإعلام الفرنسي كثيرا بالوجه الذي أبان عنه غزال في أول ظهور له مع نادي الإمارة، كما ربح اللاعب نقاطا إضافية لدى مدرب موناكو جارديم، الذي يتجه للاعتماد عليه كخيار أساسي مستقبلا.