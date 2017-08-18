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فرحات يساهم في خامس هدف خلال 4 جولات ويقود لوهافر للصدارة

نشر يوم 2017/08/18 751 0 عبد الرؤوف بن طيب فرحات يساهم في خامس هدف خلال 4 جولات ويقود لوهافر للصدارة
يواصل الدولي الجزائري زين الدين فرحات، في خطف الأضواء مع فريقه لوهافر، الذي قاده لتصدر ترتيب بطولة الرابطة الفرنسية المحترفة الثانية بعد الفوز المحقق أمام فالنسيان.

ويؤدي فرحات في بداية موسم أكثر من موفقة مع فريقه، جعلت منه أحد أفضل لاعبي لوهافر والقسم الفرنسي الثاني، حيث ساهم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة في فوز فريقه على فالنسيان، بعدما صنع الهدف الوحيد في اللقاء في د 86، بتقديمه تمريرة حاسمة لزميله ماتيتا.

ويعتبر فرحات أفضل ممرر في الدوري الفرنسي الثاني، حيث صنع خمسة أهداف بعد مرور أربع جولات فقط، وساهم في تحقيق لوهافر أربع انتصارات متتالية قادته لاعتلاء صدارة الترتيب.

يذكر أن فرحات تلقى دعوة من الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، ليلتحق بالمنتخب الوطني في مواجهة زامبيا المرتقبة بعد أيام قليلة في تصفيات المونديال.

 

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