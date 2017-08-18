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ألكاراز يخفق في أول أهدافه مع الفاف !!

نشر يوم 2017/08/18 2227 0 عبد الرؤوف بن طيب ألكاراز يخفق في أول أهدافه مع الفاف !!
فشل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، في قيادة المنتخب الوطني المحلي، إلى تحقيق المفاجأة والعودة بتأشيرة التأهل من تونس، على حساب المنتخب الليبي، بعدما اكتفى بنتيجة التعادل التي لم تكن كافية لتدارك الخسارة في الذهاب بملعب البليدة.

وبإقصاء المنتخب الوطني المحلي، يكون التقني الإسباني قد فشل تحقيق أول الأهداف التي سطرت له من قبل رئيس الفاف خير الدين زطشي، وهي قيادة المنتخب الوطني المحلي لعبور المنتخب الليبي في التصفيات، وبلوغ نهائيات كأس إفريقيا للمحليين المرتقبة العام المقبل.

ولم تظهر لمسة المدرب السابق لنادي غرناطة مع المنتخب الوطني المحلي، مثلما كان عليه الحال مع المنتخب الأول منذ قدومه، ما جعل أسهمه تتراجع وسط الجزائريين، الذين لم يقتنعوا بكفاءته ويسودهم تخوف كبير بخصوص قدرة هذا المدرب على قيادة الخضر إلى بر الأمان.

 

 

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