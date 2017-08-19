أتليتيكو مدريد يريد محرز في الميركاتو الشتوي بسبب الفيفا!

أكد مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، كريغ شكسبير، أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز سيبقى في صفوف الفريق الموسم المقبل ولن يغادره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تراجع نادي روما الإيطالي عن التعاقد معه، نظرا للمطالب المالية لإدارة «الفوكسيز» التي ترفض التخلي عن خدمات الدولي الجزائري بأقل من 50 مليون أورو، أين أشار شيكسبير إلى أن محرز باق في صفوف النادي، وأكد أن لاعب نادي لوهافر الفرنسي سابقا مركز تماما رفقة ليستر سيتي دون الالتفات إلى الأمور الأخرى، كما أوضح ذات المدرب أن اللاعب يحظى بثقة ودعم الجميع في النادي، وصرح شيكسبير في ندوة صحفية، أمس الجمعة، قائلا: «روما تراجع عن التعاقد مع محرز، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، لذلك فمحرز سيبقى معنا في صفوف ليستر سيتي»، مضيفا: «محرز لاعب مهم لنا والجميع هنا يثق فيه ويدعمه، سوف نتحدث إليه وهو مركز تماما معنا في الوقت الحالي». هذا وكشفت جل التقارير الإعلامية الإيطالية أن نادي روما الإيطالي يرفض رفع عرضه المالي لضم محرز إلى أكثر من 35 مليون أورو، وفقد الأمل في حسم الصفقة التي يطلب فيها «الفوكسيز» حوالي 50 مليون أورو، مما جعل مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية يحولون نظرهم نحو الجناح الأيمن لنادي جوفنتوس الإيطالي، كوادرادو، في الأيام الأخيرة، ويأتي هذا تزامنا مع عودة نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لإبداء اهتمامه بالتعاقد مع أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 بطلب من المدرب دييغو سيميوني، ليصبح الأتليتيكو الأمل الأخير، في الوقت الراهن، لمحرز للرحيل عن ملعب «الكينغ باور ستاديوم»، وهو الذي أبدى رغبته بشكل صريح في المغادرة وخوض تجربة جديدة مع فريق جديد يضمن له المشاركة في منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو الذي كان إلى وقت قريب محل أطماع عديد الأندية الأوروبية في صورة جوفنتوس، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال وباريس سان جرمان، إلا أن المبلغ المطلوب من ليستر سيتي جعل هذه الأندية تتراجع وتحول اهتمامها نحو لاعبين آخرين، ويسعي الأتليتيكو لضمه خلال الميركاتو الشتوي بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المدريدي الممنوع من التعاقدات بقرار من الفيفا ومصادقة محكمة التحكيم الرياضية الدولية، على أن يتم التفاهم على الصفقة في الميركاتو الحالي وتأجيل إعلانها.