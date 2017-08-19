أونجي الفرنسي يرفض التعاقد مع بلايلي بسبب فشله في الفحص الطبي!

رفض نادي أونجي الفرنسي التعاقد مع لاعب اتحاد العاصمة السابق يوسف بلايلي، بعد أن كان النادي الفرنسي أقرب بوابة للاعب من أجل العودة إلى الميادين، وهو الذي دخل معه في مفاوضات منذ إعلان المحكمة الدولية الرياضية عن نتيجة الطعن الذي تقدم به، والقاضي بتقليص عقوبته إلى سنتين، والسماح له بالعودة إلى الميادين شهر سبتمبر المقبل. وحسبما كشفت عنه صحيفة «كورييه واست» في عددها الصادر أمس، فإن نادي أونجي رفض المجازفة بالتوقيع لبلايلي بعد أن فشل في اجتياز الفحص الطبي، ولم يتم التدقيق أكثر في التفاصيل فيما إذا كان اللاعب يعاني من إصابة أم لا. وحسب الأخبار المتداولة، فإن اللاعب تنقل إلى فرنسا من أجل إجراء الفحص الطبي، وبما أنه لم يكن ناجحا فإن النادي تخلى حتى عن فكرة تواجده لإجراء التجارب. تجدر الإشارة إلى أن كل مساعي ابن مدينة وهران في الاحتراف باءت بالفشل حتى الآن، وهو الذي فشل في الاختبار الطبي للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت تجربته الأولى مع نادي مونبيلييه الفرنسي أواخر الشهر الماضي، ويبدو أن رغبة ابن مدينة وهران في الاحتراف لن تتجسد هذه الصائقة، ويبقى أمله الوحيد في البطولة المحلية بحكم امتلاكه رخصة استثنائية لكونه لاعبا دوليا سابقا.