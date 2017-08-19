فيتوريا سيتوبال و بوافيستا يتنافسان من اجل التعاقد مع حمزاوي يانيس

هذا و يرغب الناديان في التعاقد مع لاعب فالنسيان سابقا بعد ان قررت ادارة النادي الفرنسي تروا الاستغناء عن خدماته و فسخ عقده مع الفريق النادي الفرنسي، وهو الامر الذي فيتوريا سيتوبال بالاخص تسعى لاستغلال الفرصة و ضمه الى الفريق قبل 31 اوت القادم.