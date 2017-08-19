ألكاراز: "المحليون سيُحيون الكرة الجزائرية وإستدعاؤهم للخضر محل دارسة"!!

إعتبر التقني الإسباني بأن "الخضر" قدموا ما عليهم فوق أرضية "الطيب المهيري" بمدينة صفاقس التونسية وتحدث خلال الندوة الصحفية التي تلت التعادل أمام الجار الشرقي قائلا :"أنا راضً عن المردود المُقدم من طرف عناصري، ولكني بطبيعة الحال غير راضً عن النتيجة النهائية". ليتطرق بعدها لإمكانية إستدعاء "نجوم" الدوري للتواجد مع المنتخب الأول قائلا :"هذا الأمر سيتم دراسته في الوقت المناسب، ولا أعتقد بأن الوقت مُلائم للتعمق في هذا الموضوع".

"راض عن اللاعبين.. لا نستحق الإقصاء وما حدث أمام ليبيا سيعود علينا بالإيجاب"

واصل المدرب السابق لغرناطة تصريحاته قائلا: "لا نستحق الإقصاء أمام ليبيا، حيث أننا كنا نستحق أكثر من التعادل في لقاء الإياب، ولكن التوفيق لم يكن الى جانبنا". ليُردف :"كما أن نتيجة الذهاب أعاقتنا كثيرا، ولكن وفي نهاية المطاف الأمر الإيجابي الذي خرجنا به هو أننا وضعنا قاعدة لمنتخب شاب سيكون قابلا للتطوّر في السنوات القليلة القادمة والسماح لهذه المجموعة ببعث كرة القدم الجزائرية".