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بالفيديو- "ولد علي" يدافع عن المحليين

نشر يوم 2017/08/19 1188 1 إسماعيل عشاش بالفيديو- "ولد علي" يدافع عن المحليين
دافع وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، عن لاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، وذلك رغم الإقصاء "المُهين" الذي تعرضوا له على يد ليبيا في إطار التصفيات المؤهلة لـ "الشان 2018".

 

على هامش تظاهرة "الدزاير دارنا" الجارية بالقاعة البيضاوية في العاصمة، دعا "ولد علي" للوقوف في صف المحليين، وصرح لتلفزيون "النهار": "رغم تعرضهم للإقصاء، من المُستحيل أن نستنتج بأنهم لم يكونوا في المُستوى المطلوب"، مضيفا: "أذكّركم بأنّ هذا المنتخب لم يلعب أي مُباراة ودية منذ سنة 2011 (...)، ومنه فيجب أن نُساندهم، لا أن نُحطمهم".

"ننتظر نتائج أفضل مُستقبلا"

لم يُفوت الوزير الفرصة دون الحديث عن المدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز"، قائلا: "إشرافه على المنتخبين الأول والمحلي في الوقت نفسه فكرة ممتازة، وسنرى ما سيحدث فيما بعد"، منتهيا: "نأمل نتائج أفضل في السنوات المُقبلة، ولا يمكن القول بأنّ التجربة قد فشلت، لأنّ الإخفاق سيحفّز اللاعبين المحليين من أجل العمل أكثر بغية تحسين مُستواهم".

الفيديو

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2017-08-19T11:44:23+00:00
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رب عدر اقبح من دنب
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