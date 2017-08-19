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"غزال": "سعيد بفوز موناكو ولم أصل لكامل لياقتي"

نشر يوم 2017/08/19 1087 0 كريم.تيغرمت "غزال": "سعيد بفوز موناكو ولم أصل لكامل لياقتي"
عبّر الدولي الجزائري، رشيد غزال، ليلة الجمعة، عن سعادته بالعودة لأجواء المنافسة من جديد، ومساهمته في فوز ناديه الفرنسي الجديد "جمعية موناكو"، في أول ظهور رسمي له بألوان فريق الإمارة.

في نهاية لقاء "موناكو" – "ميتز" (1 – 0) برسم ثالث جولات بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، كشف، غزال: "كنت جدّ متشوق للعودة إلى أجواء المنافسة، بعد فترة ميركاتو كانت شاقة وطويلة"، وتابع: "أنا محظوظ بالمشاركة في هذه المباراة والمساهمة في فوز فريقي".
وأضاف، غزال: "الميركاتو كان شاقا وطويلا بالنسبة لي، إشتقت لأجواء الملاعب"، وتابع المهاجم السابق لنادي "أولمبيك ليون" الفرنسي: "أمر جيد أن أواصل بنفس النسق الذي كنت عليه الموسم الماضي، رغم أنني لم أصل بعد إلى كامل لياقتي البدنية، وما قدمته اليوم يمنحني الثقة تحسبا لما هو قادم". 
من جهتها، أشادت الصحافة الفرنسية، بالمستوى الذي قدمه المستقدم الجديد لنادي الإمارة، كما تداول أنصار موناكو التمريرة الحاسمة التي قدّمها مهاجم الخضر في هذا اللقاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي، مبدين إعجابهم بمردود "الغزال" في أول ظهور.

 

 

 

 

 

 

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