"زطشي": "أعتذر للجزائريين ولدينا منتخب مستقبلي"

في تصريحات صحفية عقب مواجهة الخضر لفرسان المتوسط (1 – 1)، قال زطشي: "عشنا على أعصابنا كباقي الشعب الجزائري، لكن للأسف أقصينا في نهاية اللقاء، وأعتذر كثيرا من الجماهير الجزائرية، كما أنني أهنئ المنتخب الليبي على التأهل وأشكر اللاعبين على الأداء".

وتابع رئيس "الفاف": "يجب علينا أن نهتم ونعتني جيدا بهذا المنتخب في المستقبل، وعلينا أن نكون متفائلين به، خاصة وأننا قمنا بتأسيسه خلال 20 يوما فقط" (..)، في المقابل، اعترف، زطشي، بالأخطاء التي ارتكبها أشبال المدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز" أمام "أحفاد عمر المختار".

نسعى لهزم زامبيا ذهابا وإيابا

اغتنم، زطشي، الفرصة للتأكيد على أنّ المنتخب الجزائري الأول يسعى إلى هزم زامبيا ذهابا وايابا في تصفيات مونديال روسيا 2018 الشهر المقبل.