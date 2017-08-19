أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"أوناس" في قائمة نابولي في افتتاح الكالتشيو

نشر يوم 2017/08/19 18 0 إسماعيل عشاش "أوناس" في قائمة نابولي في افتتاح الكالتشيو
وجّه مدرب نابولي الإيطالي "ماوريزيو ساري" الدعوة إلى المتوسط الدولي الجزائري "آدم أوناس" ليكون ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة "هيلاس فيرونا" في افتتاح "الكالتشيو" اليوم السبت.
    لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لنابولي، قرّر التقني الإيطالي منح الفُرصة للجناح الأيسر الصاعد والسماح له بالتواجد مع "المجموعة الموسّعة" التي سيعتمد عليها سهرة اليوم السبت أمام "فيرونا" في إفتتاح مُباريات الدرجة الإيطالية "أ".

ونلفت النظر إلى أن خيار الرجل الأول في الطاقم الفني لـ "البيرتينوبي"، لا يعني أنّ خريج مدرسة "بوردو" سيُشارك في اللقاء، لأنّ إمكانية "إرساله" للمدرجات، تبقى واردة مثلما حدث له الأربعاء المُنصرم أمام "أو جي سي نيس" الفرنسي في إطار التصفيات المؤهلة لرابطة الأبطال الأوروبية.

نُشير في الأخير إلى أنّ الجزائري الآخر "فوزي غولام" متواجد هو الآخر في تشكيلة كبير الجنوب، ومن المُفترض أن يظهر كأساسي مثلما جرت عليه العادة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا