"أوناس" في قائمة نابولي في افتتاح الكالتشيو

حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لنابولي، قرّر التقني الإيطالي منح الفُرصة للجناح الأيسر الصاعد والسماح له بالتواجد مع "المجموعة الموسّعة" التي سيعتمد عليها سهرة اليوم السبت أمام "فيرونا" في إفتتاح مُباريات الدرجة الإيطالية "أ".

ونلفت النظر إلى أن خيار الرجل الأول في الطاقم الفني لـ "البيرتينوبي"، لا يعني أنّ خريج مدرسة "بوردو" سيُشارك في اللقاء، لأنّ إمكانية "إرساله" للمدرجات، تبقى واردة مثلما حدث له الأربعاء المُنصرم أمام "أو جي سي نيس" الفرنسي في إطار التصفيات المؤهلة لرابطة الأبطال الأوروبية.

نُشير في الأخير إلى أنّ الجزائري الآخر "فوزي غولام" متواجد هو الآخر في تشكيلة كبير الجنوب، ومن المُفترض أن يظهر كأساسي مثلما جرت عليه العادة.