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"الكاف" تؤجل زيارة الحسم للكاميرون إلى إشعار آخر

نشر يوم 2017/08/19 213 0 كريم.تيغرمت "الكاف" تؤجل زيارة الحسم للكاميرون إلى إشعار آخر
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليلة الجمعة، عن تأجيل زيارة بعثته التفقدية الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، والتي كانت مبرمجة اعتبارا من هذا الأحد إلى غاية 28 أوت الجاري، إلى أجل غير مسمى.

 

أبلغ "الكاف"، دولة الكاميرون الحائزة على شرف تنظيم المونديال الأسمر المقبل، بقرار تأجيل زيارة اللجنة المذكورة، وجاء القرار إثر إنسحاب إحدى الشركات الخاصة بالتدقيق والمراقبة، والتي كانت معنية بهذه المهمة، فيما لم تحدّد هيئة الملغاشي "أحمد أحمد"، التاريخ المقبل للمعاينة.

يجدر الذكر أنّ خليفة "عيسى حياتو"، صرّح في وقت سابق أنّ الكاميرون لن تكون له القدرة على إحتضان الدورة القارية الأغلى، خاصة بعد رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا، بسبب عدم جاهزية المرافق، في حين أصرّت الكاميرون على إيمانها بالتغلب على جميع الصعوبات سواء الإقتصادية منها أو الأمنية، لإنجاح العرس الإفريقي.  

وأبدت عدة دول إستعدادها لخلافة الكاميرون في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، في حال تأكيد عدم جاهزية هذه الأخيرة، وتتموقع الجزائر والمغرب في أفضل رواق.   

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