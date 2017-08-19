"الفري ستايل".. بطل الجزائر يرفع التحدي في التشيك

يعتبر "أمير" بطل الجزائر في رياضة "الفري ستايل" لسنة 2016، رغم الصعوبات التي واجهته خلال مشواره حيث يعاني من نقص الدعم المادي، وبحثه عن ممول يتكفل به، على اعتبار أنه يصرف من جيبه الخاص من أجل التدرب واقتناء المعدات اللازمة، فضلا عن تدربه منفردا رفقة احد أصدقاءه في قسنطينة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة الدولية لرياضة "الفري ستايل" هذا الثلاثاء، على أن تستمر إلى غاية السبت القادم، وستشهد مشاركة 64 رياضيا من مختلف بقاع العالم.

وفي حديث له مع "النهار أون لاين"، أبرز، مازا، سعيه لتشريف الألوان الجزائرية في هذه المنافسة وتطوير امكاناته، حسب ما كشف عنه خاصة وأنّ هذه المنافسة تأتي في الصف الثاني من حيث المستوى عالميا.

ويحلم، أمير، التعريف بهذه الرياضة على المستوى الوطني، حتى يتابعها الجزائريون أكثر، ويخطط، أمير، لإنشاء مدرسة خاصة بـ "الفري ستايل" في مدينة الجسور المعلقة، حتى يسمح للأطفال بالدرجة الأولى إلى ولوج هذا العالم.

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