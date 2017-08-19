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"كونسيساو": "براهيمي بخير"

نشر يوم 2017/08/19 789 0 إسماعيل عشاش "كونسيساو": "براهيمي بخير"
زفّ "سيرجيو كونسيساو" مدرب نادي "أف سي بورتو"، اليوم السبت، خبرا سارا بخصوص الوضعية الصحية للدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

 

 

أكد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ "التنانين"، أنّ صاحب المُراوغات السحرية لا يعاني من أي مُشكل خطير، وأنّ السبب الرئيسي لحرمانه من التمارين خلال الـ 48 ساعة الماضية كان لسبب بسيط وهو تمكينه من استرجاع أنفاسه وتفادي الإرهاق، خاصة وأنّ اللياقة البدنية ليست أكبر نقاط قوة نجم المنتخب الوطني.

وصرح "كونسيساو": "براهيمي غير مُصاب، وعدم ظهوره مع المجموعة مُؤخرا مُبرمج لتجهيزه للمواجهة القادمة لا غير".

ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب السابق لغرناطة في التشكيلة الأساسية لــ "الدراغويس" عند استقبال "موريرينسي" في إطار الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

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