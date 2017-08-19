"بلقروي" يُعاني في البرتغال وحلم الخضر يبتعد

تحصّل اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي على أخبار غير سارة بالمرّة، حيث لن يكون المدافع الأوسط قادرا على الظهور في المُنافسة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بسبب عدم تعافيه من إصابة يعاني منها على مستوى الفخذ، ولا تزال تلاحقه منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو ما دفع بمدربه "مانويل ماتشادو" لإبعاده عن مواجهة "بورتو" هذا الأحد.

نُشير الى أنّ المُشكل العضلي الذي يعاني منه إبن الباهية، سيكون سببا في حرمانه من العودة قريبا للخضر، بعدما تمّ الإستغناء عنه منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 الأخيرة بالغابون، مما يجعل حظوظه في لفت إنتباه الإسباني "لوكاس ألكاراز" شبه مُنعدمة قبل السفرية الى زامبيا سبتمبر الداخل.







