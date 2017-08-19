بالفيديو- "إيفرا": "الإسلام دين جميل"

في مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، تحدث مدافع "مارسيليا" الفرنسي، عن الهجوم الإرهابي على مدينة برشلونة الذي سقط فيه 13 شخصا والعشرات من الجرحى، حيث دافع عن الدين الإسلامي، وقال "ايفرا": "أنا أؤمن بقدرة الله، هؤلاء القتلة سينالون جزاءهم، أنا لاعب كرة قدم فقط لست سياسيا ولست رئيس البلاد، لذلك لن أصدر الأحكام، لكن علينا ايجاد الحلول لإيقاف مثل هذه الأعمال، وهذا ليس الوقت المناسب للخوف".

وأضاف: "ليس الوقت مناسبا للعيش في ظل الكره، أنا أعرف جيدا ما يقوله الناس الآن، الإسلام هو السبب، الأمر يحدث بسبب المسلمين، أنتم لا تعرفون شيئا عن هذا الدين، إنه دين جميل، لذلك هذا الوقت للصلاة، لذلك أتوسل اليكم أن تتوقفوا عن القتل، نحن نعيش في عالم جميل".

وفي تعليقه عن أحداث برشلونة، ذكر "إيفرا" (36 عاما): "لقد تعبت من هذا، صلوا لبرشلونة وصلوا لهذه المدينة، وكأنّ الأمر أصبح عاديا، لكن المواطنين العُزّل للآسف يموتون، فليعطوني سببا واحدا يبرر قتل كل هؤلاء".







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