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مدرب "كورتري": "عطال سريع جدا لكنّه مدعو لتركيز أكبر"

نشر يوم 2017/08/19 1245 0 إسماعيل عشاش مدرب "كورتري": "عطال سريع جدا لكنّه مدعو لتركيز أكبر"
تطرق "يانيس أنستازيو" مدرب نادي "كورتري" البلجيكي لكرة القدم، إلى وضعية الوافد الجديد على تشكيلته، الدولي الجزائري "يوسف عطال" ونقاط قوته وضعفه التي أظهرها منذ وصوله إلى بلجيكا.

أوضح التقني اليوناني أنه مُعجب كثيرا بمؤهلات المدافع الوافد من نادي "أتلتيك بارادو"، وأوعز: "عطال يمتلك طاقة وسُرعة رهيبتين، وهذا أمر جيد جدا، وأعتقد أنه سيفيدنا كثيرا طيلة الموسم"، قبل أن يُضيف: "هناك نُقطتان فقط يجب عليه تحسينهما، ألا وهما التركيز من الناحية التكتيكية وضرورة التنسيق بشكل أكبر مع زملائه".

وركّز المتحدث على أنّ "مُشكلة عطال حاليا هي عدم حديثه الفرنسية بطلاقة، وهو أمر يُعيقه قليلا من ناحية الاندماج رفقة المجموعة"، وكشف مدرب "كورتري" أنّ الظهير الأيمن للخضر لن يكون معنيا بمواجهة "كلوب بروج" عشية غد الأحد، لكونه لم يبلغ قمة جاهزيته من الناحية البدنية.

 

 

 

 

 

 

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