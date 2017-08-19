بالفيديو.. محرز ممررا حاسما وسليماني يعود

تسبب نجم ليستر سيتي والمنتخب الجزائري "رياض محرز" في أول هدف لـ "الفوكيس" عند الدقيقة الأولى، من مباراة فريقه أمام نادي "برايتون أند هوف ألبيون" بعد توغله ومراوغته لمدافعي ألبيون، قبل أن يسدد وتعود الكرة لزميله "أوكازاكي" الذي وضع رجله ليضع الكرة في الشباك، فيما جاءت تمريرة نجم ليستر الحاسمة بعد تنفيذه لركنية مباشرة وجدت رأسية المدافع الإنجليزي "هاري ماغير" عند الدقيقة الـ 54، كما شهدت المباراة عودة الدولي الجزائري الآخر لليستر، إسلام سليماني الذي دخل كبديل عند الدقيقة 76 مكان الياباني "أوكازاكي"، وهذا بعد غيابه عن لقاء أرسنال الأخير بداعي الإصابة، وانتهى لقاء ليستر أمام البيون بنتيجة 2-0.

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