"ميسي" يثير رعب برشلونة!

في آخر تحديث لصفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قام "البرغوث" بمتابعة الموقع الرسمي لـ "السيتيزان"، وهي الخطوة التي دفعت البعض لتأكيد رحيله الوشيك إلى البطولة الإنجليزية، وأنّ الأمر أصبح مسألة وقت فقط، خاصة بعد التقارير الإنجليزية الصادرة مؤخرا، والتي أكدت استعداد نادي "الأثرياء" لدفع الشرط الجزائي الخاص بعقد "ميسي"، والظفر بخدمات "البرغوث" قبل انتهاء موسم التحويلات الصيفي الجاري.

ومما زاد مخاوف أنصار "البارصا"، هو عدم توقيع "ميسي" على عقده الجديد مع إدارة "البلوغرانا" لحد الآن، مع العلم أنّ عقده الحالي مع "برشلونة" ينتهي أواخر الموسم القادم.

وبالإضافة لحساب ناديه "برشلونة"، يجدر الذكر أنّ "ميسي" يتابع عبر "أنستغرام" حساب الناديين الإنجليزيين "مانشستر سيتي" و"تشلسي".