صحف فرنسا: "غزال ينسي موناكو في مبابي"

أبرزت العديد من الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، التمريرة الحاسمة التي قدمها "غزال" لزميله الكولومبي "رادميل فالكاو"، برسم المباراة التي جمعت ميتز بموناكو سهرة الجمعة.

وأكد موقع "10 سبور" أنّ لاعب أولمبيك ليون السابق قد وجه رسالة مباشرة لنجم الإمارة المنتقل إلى باريس سان جيرمان "كيليان مبابي" بما صنعه في أول ظهور له، حيث قال الموقع: "غزال يقدم رسالة إلى مبابي على مستقبله"، وتحدثت أيضا صحيفة "ليكيب" عن لاعب الخضر، وقالت إنّ الجزائري قد خطف الأضواء في أول ظهور مع موناكو بدخوله كبديل عند الدقيقة 66 ويمنح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 78، في وقت أبرزت تصريحات مدرب الفريق "ليوناردو جارديم" الذي قال إنّ غزال رأى تحرك فالكاو جيدا قبل أن يمرر الكرة.

ومن بين المواقع التي أثنت على صاحب الـ25 سنة كذلك موقع "أورنج سبور" الذي كتب: "غزال يغوي الشبكات الاجتماعية مرة أخرى".