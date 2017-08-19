بالفيديو.. سعدي يسجل وسترازبورغ يضيع الفوز

وجاء هدف صاحب 25 سنة عند الدقيقة 24 بعد تسديدة أرضيه محكمة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتجية خلال الدقيقة الـ 72 عن طريق الفرنسي "دانيل كونغري"، حيث دخل هداف كورتراي البلجيكي السابق أساسيا وقدم أداء مميزا طيلة الـ 90 دقيقة التي لعبها. ويعد هذا اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 الثالث من نوعه لسعدي كأساسي مع نادي الجديد، بعد أول لقاء له أمام أولمبيك ليون، أين خاض 67 دقيقة قبل أن خروجه، ولقاء نادي "ليل" الذي لعبه كاملا.

يذكر أن سعدي لعب لمختلف فئات منتخب فرنسا الصغرى، ولعب من قبل في البطولة الفرنسية مع نادي سانت إتيان، كليرمون فوت، أجاكسيو وملعب ريمس قبل أن ينضم إلى كارديف سيتي وكورتراي.