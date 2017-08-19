بالفيديو ..غولام يحرز أول هدف مع نابولي ووناس يكتفي بالاحتياط

أحرز الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري، ونادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، فوزي غولام أول أهدافه بألوان نابولي منذ التحاقه به سنة 2014 قادما من سانت اتيان الفرنسي، وذلك بمناسبة لقاء الجولة الأولى لـ "السيري أ" الذي جمع بين نابولي و هيلاس فيرونا سهرة السبت بملعب هذا الأخير، وجاء هدف غولام عند الدقيقة 62 بعد كرة ردها حارس فيرونا ليركلها صاحب 26 سنة في الشباك بكل قوة، وانتهت هذه المباراة بفوز نابولي 1-3، وعرف اللقاء غياب الدولي الجزائري الأخر لنابولي أدم وناس الذي اكتفى بالإحتياط، ليؤجل مرة أخرى مشاركته الرسمية مع نادي الجنوب الإيطالي.

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