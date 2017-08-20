سعدي: "سعيد بهدفي الأول وأتطلع للقادم"

أكّد "الثور" على ضرورة مواصلة العمل، من أجل تحقيق النجاحات هذا الموسم فقال: "نقطة مهمة، علينا مواصلة العمل من أجل تحقيق أهدافنا"، وأضاف: "لا يهم من يسجل بل علينا جميعا أن نقدم الإضافة للفريق"، وختم، سعدي، حديثه : "علينا التفكير فيما هو قادم ونسيان مباراة مونبوليي".

يذكر أن الجزائري قدم مباراة كبيرة أمس في ثالث جولات الرابطة الفرنسية الأولى، ويريد مواصلة التألق و لم لا أن يكون أحد نجوم الفريق، وهو الذي كان مُصرّا على الإنتقال الى "ستراسبورغ"، عوض اللعب في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.