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سعدي: "سعيد بهدفي الأول وأتطلع للقادم"

نشر يوم 2017/08/20 989 0 أمير بهلول سعدي: "سعيد بهدفي الأول وأتطلع للقادم"
أبدى المهاجم الدولي الجزائري "إدريس سعدي"، ليلة السبت، عن ارتياحه للمستوى الذي يُقدمه رفقة فريقه "ستراسبورغ" الفرنسي، أين وقّع على أوّل أهدافه في الليغ 1 ضد مونبولييه.

أكّد "الثور" على ضرورة مواصلة العمل، من أجل تحقيق النجاحات هذا الموسم فقال: "نقطة مهمة، علينا مواصلة العمل من أجل تحقيق أهدافنا"، وأضاف: "لا يهم من يسجل بل علينا جميعا أن نقدم الإضافة للفريق"، وختم، سعدي، حديثه : "علينا التفكير فيما هو قادم ونسيان مباراة مونبوليي".

يذكر أن الجزائري قدم مباراة كبيرة أمس في ثالث جولات الرابطة الفرنسية الأولى، ويريد مواصلة التألق و لم لا أن يكون أحد نجوم الفريق، وهو الذي كان مُصرّا على الإنتقال الى "ستراسبورغ"، عوض اللعب في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

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