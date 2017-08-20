"دوخة" لأمه: " أهلا بالعزيزة الغالية في الأرض الطيبة"

على صفحته الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، كتب، دوخة، إلى جانب الصورة التي نشرها: "أهلا بالعزيزة الغالية في الأرض الطيبة.. اللهم اجعل أمي ممن تقول للنار أعبري، فإنّ نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك، اللهم أرضها علينا، ولا تتوفاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا، اللهم واعنا على خدمتها كما ينبغي لها".

وتفاعل متابعو دوخة ومحبيه عبر "الفايبسوك"، بقوة مع صورته رفقة والدته، في رد له على تعليق احد متتبعيه الذي علق قائلا: "أنت لاتنام يا دوخة"، فرد عليه: "الصلاة خير من النوم"، في إشارة الى أداءه صلاة الفجر في المسجد.

وكان الحارس السابق لنصر حسين داي، قد نشر قبل أيام عبر صفحته الرسمية، صورة له داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأرفقه بفيديو قصير، وسبق لدوخة وأن أدى مناسك العمرة في أكثر من مناسبة، ويبدو أنه سيؤدي هذه المرة مناسك الحج رفقة والدته.