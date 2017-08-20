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"محرز" يودع جماهير "ليستر سيتي" !

نشر يوم 2017/08/20 9020 0 سميرة.ل "محرز" يودع جماهير "ليستر سيتي" !
ودّع اللاعب الجزائري رياض محرز جماهير ناديه الانجليزي "ليستر سيتي" لكرة القدم، أمس السبت عقب هزم الصاعد الجديد للبريمير ليغ "ألبيون"، في ثاني جولات بطولة الرابطة الانجليزية الأولى.

عبر صفحته الرسمية في شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نشر أفضل لاعب في إنجلترا 2016، صورة له وهو يصفق لجماهير الثعالب في ملعب "كينغ باور"، وفسرت صحيفة "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية هذه الخطوة بأنّها "إشارة وداع" للجماهير، وأنّ هذا اللقاء هو الأخير لــ "محرز" مع "الثعالب"، خاصة وأنّ اللاعب الجزائري غير متعود على نشر صور مماثلة على حائط صفحته الرسمية.
في المقابل، لم ينشر اللاعب الأفضل في القارة السمراء للسنة الماضية، أي تعليق على صورته، وهو ما فتح المجال واسعا أمام المتتبعين للتأكيد على أنه "وداع"، خاصة وأنّ متوسط الخضر أكد في عدة مناسبات على رغبته في الرحيل من "ليستر" هذا الصيف.

 

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