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العميد يستعرض بفرنسا قبل لقاء الزيبان

نشر يوم 2017/08/20 18 0 كريم.تيغرمت العميد يستعرض بفرنسا قبل لقاء الزيبان
أنهى نادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم، مساء السبت، تربصه التحضيري الذي أجراه بمدينة سانت ايتيان الفرنسية، محققا فوزا عريضا، في آخر مباراة ودية، قبل عودته إلى أرض الوطن أمسية اليوم الأحد.

حقق العميد، فوزا سهلا وبنتيجة ثقيلة في آخر ودية أمام "الجمعية الرياضية للجزائريين" بالضاحية الفرنسية "شامبون فوجرول" (11- 0)، وتداول على تسجيل الأهداف كل من "عماشي" (هاتريك)، "سوقار" (هدفين)، "عواج"، "بالغ"، "نقاش"، "حشود"، "برامكي" و"ميباراكو"، وتعد هذه المباراة الأولى التي يشرف عليها الفرنسي "بيرنارد كازوني"، غداة إلغاء ودية نادي "غرونوبل".
ويُرتقب أن يجري "كازوني" آخر الروتوشات على التشكيلة قبل افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الجمعة المقبل، أمام نادي اتحاد بسكرة بملعب هذا الأخير. 
 


 

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