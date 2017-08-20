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قرباج لـ "النهار أون لاين": "عشب 5 جويلية فضيحة تسيير"!

نشر يوم 2017/08/20 2126 0 يونس رزيق قرباج لـ "النهار أون لاين": "عشب 5 جويلية فضيحة تسيير"!
فتح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم " محفوظ قرباج"، اليوم الأحد، النار على مسؤولي مركب "5 جويلية" الأولمبي، بعد صدور قرار غلق الملعب للمرة الثانية في ظرف أقل من عام.

في إتصال هاتفي مع "النهار أون لاين"، انتقد "قرباج" غلق "5 جويلية" مجددا بسبب أشغال صيانة العشب الطبيعي، قائلا: "غيّرنا مكان إجراء مباراة إتحاد العاصمة أمام فريق بارادو إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين بسبب صدور قرار غلق ملعب 5 جويلية".

وهاجم "قرباج" مدير ملعب 5 جويلية "حكيم شلفي"، بقوله: "أنتم كصحفيين إهتموا قليلا بملعب 5 جويلية...هل هناك أي ملعب في العالم يتم تغيير أرضية ميدانه في كل سنة، لماذا لا نغيّر أرضية "حملاوي" أو "سيدي موسى" و"تشاكر"، يجب أن نطرح علامة إستفهام عند هذه النقطة".

وأضاف الرئيس السابق لشباب بلوزداد: "أنا أعتبر هذا سوء التسيير، فحتى ملعب "سانتياغو بيرنابيو" أو "الكامب نو"، لا يتم تغيير أرضية ميدانه في كل عام"، وإختتم، قرباج، حديثه بتعليق غاضب: "أمام كل هذا نجد أنّ البعض يقول بجاهزيتنا لتنظيم كأس أمم إفريقيا ....كفانا ..كفانا".

هذا وكان ملعب 5 جويلية عرف عدة أعمال صيانة في السنوات الماضية، آخرها خلال شهر سبتمبر 2016 في عملية دامت 6 أسابيع كاملة.

 

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