مدرب "لوهافر": "فرحات لاعب مهم ولديه الحلول"

يقدم "فرحات" (24 عاما) بداية موسم كبيرة بعدما منح خمس تمريرات حاسمة وسجل هدفا، بينما أضاع ركلة جزاء في بطولة الرابطة الفرنسية الثانية هذا الموسم.

وفي تصريح لموقع "لوهافر" الرسمي، قال "تانشو": "رغم تضيعه لركلة الجزاء، إلا أنّ "زينو" أحد أهم اللاعبين، فلديه العديد من الحلول التي تساعد الفريق سواء بالكرات الثابتة أو التمريرات الحاسمة، أتمنى منه المواصلة بهذا المنوال".

البداية القوية للاعب "لوهافر"، منحته شرف الإستدعاء إلى المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي المنتخب الزامبي مطلع سبتمبر الداخل، برسم التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.