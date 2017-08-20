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السطايفية يتعاطون "الشيشة" في سوسة!

نشر يوم 2017/08/20 6293 0 يونس رزيق السطايفية يتعاطون "الشيشة" في سوسة!
تداولت صفحات شبكات التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، صورا للاعبي نادي "وفاق سطيف" لكرة القدم برسم تربص النسور في مدينة "سوسة " التونسية، حيث أظهرت الصور المتداولة أداة التدخين "الشيشة" حاضرة بقوة في محيط فريق "حسان حمّار"!

لا يزال اللاعب المحلي في عين الإعصار بعد الإقصاء المر الذي تعرض له الخضر أمام ليبيا برسم تصفيات "شان 2018"، والأداء الهزيل الذي ميّز رفقاء الحارس "شمس الدين رحماني" في لقاءي "فرسان المتوسط".

وتواصلت مهازل المنتوج المحلي خلال تربص أبناء الهضاب بـ "سوسة"، بعد "فضيحة" الصور المنتشرة للاعبي "النسر الأسود" بـ "الشيشة " داخل غرفة الفندق، أثناء متابعة أشبال "خير الدين ماضوي" لــ"كلاسيكو" كأس السوبر الإسباني بين "ريال مدريد" و"أف سي برشلونة".

وعادت تشكيلة الوفاق إلى أرض الوطن يوم الأربعاء الماضي، بعدما أنهت تربص تونس الذي دام 15 يوما كللت بالنجاح

 

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