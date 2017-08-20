مولودية الجزائر تعود وتتوعد!

حطت طائرة الفريق الأخضر والأحمر على الثانية زوالا، بمطار هواري بومدين، بعد اختتام التربص التحضيري الذي أجرته التشكيلة العاصمية بمركز "فيشي"، وقال مساعد المدرب، رفيق صايفي، إنه جرى في أحسن الظروف، بعدما تمكن المدرب الفرنسي "بيرنارد كازوني" من تطبيق برنامجه بشكل كامل.





هذا ورفض "كازوني" منح راحة للاعبيه، مشدّدا على ضرورة العودة إلى العمل بداية من حصة الغد تحضيرا للبروز في مواجهة إتحاد بسكرة المزمعة يوم الجمعة المقبل بعاصمة الزيبان

صايفي: "تربصنا كان ناجحا والأهم أننا عدنا من دون إصابات"





أبرز، رفيق صايفي، أنّ التربص في فرنسا كان ناجحا، وأوضح أنّ "كازوني" أكمل العمل مع الفريق خلال تحضيرات "سانت ايتيان"،

وفي تصريح خص به "النهار أون لاين"، قال الدولي السابق: "التحضير كان ناجحا بنسبة كبيرة، وأهم شيء بالنسبة لنا العودة من دون أية إصابات، لقد ركزنا في الأسبوع الأخير من التربص على الجانب التكتيكي، بعدما عملنا على الجانب البدني في الجزائر، وفي بداية المعسكر بفرنسا"، وأضاف: "تربصنا كان فرصة أيضا للاعبين من أجل اكتشاف طريقة عمل كازوني".

عزي: "لا توجد مشكلة مع صايفي"

فنّد، عزي، ما راج عن اشتباكه مع، صايفي، أمس السبت، وقال: "لايوجد أي مشكل مع صايفي"، وأضاف: "تناقشنا حول المنصب الأفضل بالنسبة لي، وعندما سألني عن إمكانية توظيفي على الرواق الأيمن، أكدت له استعدادي للعب في أي منصب يحتاجني فيه الفريق، لكني أفضّل اللعب في المحور".

درارجة وحشود يشيدان بـ "كازوني"

صرّح المهاجم وليد درارجة: "التحضيرات جرت في أحسن الظروف بفرنسا، وسمحت لنا بالتعرف على طريقة عمل المدرب الجديد"، وأضاف: "غدا سنعود للتدريبات هنا بالجزائر تحضيرا للمباراة المقبلة أمام إتحاد بسكرة".

من جهته، أشاد المدافع، عبد الرحمان حشود، بسيرورة التربص، وقال: "التربص كان ناجحا بنسبة 90 %، ركزنا في البداية على العمل البدني ثم باشرنا التحضير التكتيكي، أما فيما يخص عمل المدرب، فقد وجدت أن طريقته جيدة، وتأقلمنا معها بصفة عادية وسهلة، خاصة مع تواجد صايفي، وحاولنا قدر الإمكان الاستفادة من خبرة ونصائح "كازوني" ومساعده".