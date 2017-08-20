بعد 15 سنة.."طيّاب" يستقيل من رئاسة شبيبة بجاية

في بيان نشره على الموقع الرسمي في نادي عاصمة "يما قورايا"، رسّم طياب، القرار الذي اتخذه في 19 ماي الماضي، وقال الرئيس البجاوي المنسحب: "يؤسفني إبلاغ أسرة الشبيبة أنه ووفقا للقرار الذي اتخذته في 19 ماي 2017 بمغادرة النادي فور إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2017-2018، أعلن اعتبارا من اليوم انسحابي من رئاسة مجلس إدارة النادي".

من جهة أخرى، وجّه طياب، كلمة لأنصار الفريق البجاوي، أين قال: "أدين بكامل الاحترام والتقدير لأنصار الفريق الحقيقيين"، كما وجّه رسالة أخرى لأشباه أنصار شبيبة بجاية، خاصة أولئك المنتقدين لطريقة تسيير طياب، عبر شبكات التواصل الإجتماعي، حيث خاطبهم: "أترككم لضمائركم ولشبكات التواصل الإجتماعي".

يجدر الذكر أنّ طياب يعد من أعمدة رؤساء الأندية الجزائرية، حيث تولى رئاسة شبيبة بجاية منذ سنة 1992.