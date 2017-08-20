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"ديمبيلي حوّل منزل كلوب إلى "مزبلة

نشر يوم 2017/08/20 376 0 عبد الرؤوف بن طيب "ديمبيلي حوّل منزل كلوب إلى "مزبلة
ترك النجم الدولي الفرنسي الشاب، عثمان ديمبيلي، منزله الذي يقيم به في حالة يرثى لها، بعدما جمع أغراضه الشخصية بمساعدة بعض أصدقائه، ليترك بيته ويعود إلى بلده.

وحسب ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الفرنسية والألمانية، فإن اللاعب الفرنسي ترك المنزل الذي يقيم به في دروتموند كالمزبلة، بسبب الفضلات والأوساخ الخاصة به والتي لم يقم بجمعها.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنَّ هذا المنزل استأجره "ديمبلي" قبل سنة من مدرب دورتموند السابق وليفربول الحالي يورغن كلوب"، وأضافت الصحيفة أنَّ اللاعب ترك عددا من أكياس القمامة وبعضا من ملابسه الداخلية مبعثرة في حديقة" المنزل. 

يذكر أن والدة "عثمان ديمبلي" وهي موريتانية الأصل، كانت قد زارت ابنها سابقا، وانزعجت مما شاهدته في المنزل، حيث قامت بتأنيبه في الشارع بصوت مرتفع وطالبته بعدم ترك النفايات والفوضى داخل وخارج المنزل.

 

 

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